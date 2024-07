Ives Serneels en Flames klaar voor belangrijk tweeluik? "Gevoel van een EK-voorbereiding"

In de EK-kwalificaties voor het EK 2025 zijn de Red Flames stilaan verplicht om volop punten te gaan pakken als ze nog kans willen maken op de top-2 in de reeks. Tegen Denemarken is het van moeten, al staat de match ook in teken van een mooi eerbetoon aan recordinternational Janice Cayman.

De Belgian Red Flames verloren hun eerste twee wedstrijden tegen Spanje en Denemarken en dus was het alle hens aan dek tegen Tsjechië de komende twee wedstrijden. Daarin werd echter 'maar' 4 op 6 gepuurd door de Flames.

En dus is er tegen Denemarken geen enkele keuze meer: winnen. Daarna wordt vier dagen later het liefst ook nog eens gewonnen in Spanje om de kansen om kwalificatie via de top-2 echt gaaf te gaan houden, anders wachten barrages.

© photonews

Na een slopend seizoen is het de vraag hoe fit de Flames na een aantal ministages aan de aftrap zullen staan tegen Denemarken. "Ik kan zeggen dat het niet ideaal is, maar we weten al lang dat we nu moeten voetballen."

Vakantie genoeg gehad

"We moeten daar dus niet te veel over praten. Het belangrijkste was dat iedereen wel met een fris hoofd kon beginnen", aldus bondscoach Ives Serneels in een voorbeschouwing bij Het Nieuwsblad. "Ik had eigenlijk een beetje het gevoel van een voorbereiding op een EK."

"We konden enkele weken met het merendeel van de groep aan de slag gaan. Je kan dan eens op een andere manier werken en andere accenten leggen. De speelsters gaven me niet het gevoel dat ze niet genoeg vakantie hebben gehad."