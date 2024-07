Eén van de beste assistgevers in de JPL geeft er de brui aan: "Trots op het pad dat ik heb afgelegd"

Xavier Mercier stopt met voetballen. Dat deelde de 34-jarige Fransman, enkele uren nadat hij bekend maakte afscheid te nemen van RWDM, donderdag mee via Instagram.

"Na vele jaren in de voetbalwereld is het tijd om mijn carrière te beëindigen. Ik ben erg trots op het pad dat ik heb afgelegd, van CFA2 (uit de Franse vijfde klasse) helemaal naar de Europa League. Ik heb veel geweldige mensen ontmoet, die ik stuk voor stuk wil bedanken. Nu is het tijd voor andere projecten", schreef Mercier.

Mercier beëindigt zijn carrière met 326 wedstrijden op de teller. In België kwam hij uit voor RWDM, Kortrijk, OHL en Cercle Brugge, met wie in 2018 kampioen werd in tweede klasse. Dat jaar werd hij tot Speler van het Seizoen in de Challenger Pro League verkozen.

Afgelopen seizoen degradeerde hij met RWDM uit de Jupiler Pro League. In het buitenland kroonde Mercier zich in 2023 met Ferencvaros tot kampioen van Hongarije.

Er was een mogelijkheid dat Mercier, die eerder zowel met Cercle Brugge als KV Kortrijk promotie had afgedwongen in de Challenger Pro League, nog een seizoen zou blijven bij RWDM.

Echter, speler en club besloten in onderling overleg om dit niet door te zetten. De Fransman was dan ook afwezig toen de Molenbekenaars vorige week samenkwamen om aan het nieuwe seizoen te beginnen.