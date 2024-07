Sambi Lokonga heeft nieuwe club gevonden en hij vindt één van zijn ex-ploegmaats van bij Anderlecht terug

De 24-jarige middenvelder staat volgens The Athletic op het punt om zijn medische tests af te leggen bij de Spaanse club, die hem van Arsenal wil huren met een aankoopoptie van 12 miljoen euro.

Sambi Lokonga kwam in 2021 voor bijna 20 miljoen euro over van RSC Anderlecht naar Arsenal, maar slaagde er niet in om in Londen door te breken. De Gunners leenden hem vorig seizoen uit aan Crystal Palace en Luton Town, waar hij met laatstgenoemde zelfs op een degradatieplek in de Premier League eindigde.

Lokonga zelf vond er wel zijn beste vorm terug en kreeg lof voor zijn prestaties, ook al was hij weer een lange periode geblesseerd.

Indien Sevilla besluit om de aankoopoptie op Sambi Lokonga na het seizoen te activeren, behoudt Arsenal volgens The Athletic 25% van een mogelijke doorverkoop.

Bij Sevilla komt Sambi Lokonga zijn landgenoot en Rode Duivel Dodi Lukebakio tegen.

🚨🔴⚪️ Albert Sambi-Lokonga, set for medical today as new Sevilla player on loan from Arsenal.



€12m buy option clause confirmed. Arsenal will also have 25% sell-on clause in case Sevilla will make the deal permanent.



Next one for Sevilla: Saúl from Atlético Madrid. pic.twitter.com/QCud1xoQSi