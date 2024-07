OFFICIEEL: JPL-smaakmaker gaat nu schitteren aan het Parthenon: "Klaar om volgende internationale stap te zetten"

Het zat er al even aan te komen en nu is het ook zover. Een smaakmaker uit de JPL gaat het Parthenon opzoeken om in die regio zijn voetbalkunsten te tonen. Aboubakary Koita trekt van STVV naar AEK Athene.

De linkerflankspeler heeft drie seizoenen op Stayen doorgebracht waarvan zijn laatste seizoen met voorsprong zijn beste was. Als clubtopschutter had de 25-jarige Koita een groot aandeel in het meer dan degelijke seizoen bij STVV, dat zijn fris voetbal uiteindelijk beloond zag met een negende plaats. Een nieuw avontuur lonkte. In het buitenland hadden ze die sterke prestaties van Koita immers ook wel gezien. AEK weet hem te strikken. "Vorig jaar kwam zijn talent helemaal tot ontbolstering als linkerflankaanvaller. Koita is nu op een leeftijd waarop hij klaar is om een volgende internationale stap te zetten", zegt André Pinto, de sportief directeur van de Kanaries. Goede herinneringen bij STVV aan Koita "Als club zijn we hem dankbaar voor de vele keren dat zijn goals en dribbels een glimlach op het gezicht van onze supporters toverden." Ook Koita zelf heeft een afscheidwoordje in huis. "Bedankt aan iedereen binnen de club, aan mijn ploegmaats van de voorbije seizoenen en natuurlijk aan de hartelijke geel-blauwe supporters." STVV heeft zelf geen details over de transfer van Koita meegegeven. De speler uit Mauritanië heeft bij AEK Athene een contract getekend tot 2029.