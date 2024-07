Pro League grijpt ongenadig in: hervormingen binnen Referee Department gaan onverminderd verder

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het is de KBVB menens met hun besparingen. Het Referee Department wordt grondig hervormd en er rollen koppen. En dus komen er natuurlijk ook een aantal nieuwkomers binnen het Referee Department.

Een week terug werd al aangekondigd dat Jonathan Lardot de nieuwe technisch directeur van het Referee Department wordt. In één adem werd ook afscheid genomen van Frank De Bleeckere. En daar zou het niet bij stoppen.

Daarna was het de beurt aan VAR-coördinator Christof Dierick om zijn ontslag te krijgen. Het zou vooral om financiële overwegingen gaan. CEO Piet Vandendriessche kondigde eerder al aan dat er flink bespaard zal moeten worden in de komende jaren.

© photonews

Het Professional Refereeing Department werkte de voorbije seizoenen onder technisch directeur Frank De Bleeckere. Hij was een van de mannen die het op maandag steevast moest komen uitleggen aan Eleven Sports.

Colemonts en Blom krijgen functie

Dat zal volgend seizoen niet meer zo zijn, want De Bleeckere is niet langer de technisch directeur en dus wel Jonathan Lardot. Ondertussen is er ook voor Christof Dierick als VAR-coördinator een opvolger gevonden.

Dat is ex-scheidsrechter Laurent Colemonts. Volgens Het Nieuwsblad zou ook de Nederlander Kevin Blom een positie krijgen binnen het team. Daarmee lijken de hervormingen binnen het Referee Department stilaan afgelopen.