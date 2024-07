'Anderlecht had centrale verdediger op het oog, maar zag één groot probleem'

Het blijft bijzonder rustig bij Anderlecht deze zomer. Paars-wit heeft nog geen enkele inkomende transfer afgerond, maar zag Zeno Debast al wel vertrekken.

Vooral defensief is de Brusselse club nog op zoek naar versterking. Volgens transferexpert Sacha Tavolieri had Anderlecht haar oog laten vallen op Rav van den Berg.

De Nederlandse verdediger komt momenteel uit voor Middlesbrough, waar hij nog tot 2027 onder contract ligt. Sporting had geïnformeerd, maar hij bleek te duur te zijn.

Tavolieri meldt ook dat paars-wit echt nog op zoek is naar een centrale verdediger en een doelman. Daar wordt de komende weken werk van gemaakt.

Het is maar de vraag of dit allemaal op tijd zal gebeuren. Anderlecht speelt haar eerste competitiewedstrijd op 27 juli tegen STVV...

