Onrust bij Standard zorgt ervoor dat sterkhouder wil vertrekken

De financiële toestand van Standard wordt de laatste tijd als zorgwekkend beschreven. De club slaagde er maar net in om een licentie te verkrijgen en onlangs werd een transferban opgeheven nadat rekeningen op het laatste moment werden betaald.

Volgens La Dernière Heure overweegt Isaac Price een transferverzoek in te dienen vanwege de onzekere situatie bij de club. De Noord-Ierse middenvelder zoekt zekerheid en wil zijn opties deze zomertransferperiode verkennen.

De 20-jarige middenvelder kwam afgelopen zomer transfervrij over van de jeugdopleiding van Everton. Bij Standard Luik heeft hij zich snel ontwikkeld tot een sleutelspeler en heeft hij inmiddels al vier interlands gespeeld voor het nationale team van Noord-Ierland.

Het afgelopen seizoen vertegenwoordigde Price Standard in 37 competitiewedstrijden, waarin hij één doelpunt maakte en twee assists leverde. Zijn polyvalente speelstijl heeft zijn marktwaarde opgestuwd naar twee miljoen euro, wat Standard de mogelijkheid biedt om een aanzienlijke winst te boeken gezien zijn lopende contract tot 2027.

