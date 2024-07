Ex-speler van onder meer Club Brugge, KRC Genk en Zulte Waregem kan zich opmaken voor opvallende transfer

Zinho Gano zag zijn contract bij Zulte Waregem aflopen. Hij zou nu voor een avontuur in Saudi-Arabië kunnen kiezen.

Zinho Gano was sterk begonnen bij Zulte Waregem afgelopen seizoen. Hij scoorde acht doelpunten in zijn eerste 9 wedstrijden in 1B, al mocht hij later op het seizoen niet meer meespelen.

Uiteindelijk zag Gano zijn contract bij Zulte Waregem ook aflopen. Als vrije speler zou hij nu voor zijn eerste buitenlandse avontuur kunnen kiezen na zijn tijd in België. Hij speelde nog bij Club Brugge, KRC Genk, KV Kortrijk, Antwerp, Lommel, KV Oostende, Waasland-Beveren en Moeskroen.

Volgens Gazet van Antwerpen heeft Gano verschillende aanbiedingen uit Saudi-Arabië ontvangen, met name van Al-Hazem (de club van Faïz Selemani, in de tweede divisie).

Zinho Gano zou zelfs al ter plaatse zijn geweest om zijn eigen indruk te krijgen. Hij moet binnenkort zijn beslissing nemen.

Gano speelde 72 wedstrijden voor Zulte Waregem, waarin hij 36 doelpunten kon maken en goed was voor 7 assists.