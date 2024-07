'Standard zit met nieuw probleem en ziet belangrijke pion niet terugkeren door geldgebrek'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Standard Luik beleefde een teleurstellend seizoen. De Rouches vermeden maar nipt de Relegation Play-off en ook extrasportief waren er veel financiële problemen. Dat lijkt nu ook zijn gevolgen te blijven hebben.

Voor het volgende seizoen bereidt Standard zich voor op een grote schoonmaak. Er staan veel vertrekken gepland voor deze zomer, maar ook verschillende nieuwkomers. Er zal echter een vaste basis aan spelers moeten blijven om niet helemaal opnieuw te moeten beginnen.

De vraag was ook of Ivan Leko als coach zou aanblijven. Om de Kroaat te overtuigen om te blijven, lijkt het essentieel om belangrijke spelers te behouden. Leko had zelf aangegeven dat het behouden van Wilfried Kanga en Kelvin Yeboah een prioriteit zou zijn.

© photonews

Hij had daarover al gesproken met de directie. Volgens informatie van Sudinfo zou Standard een paar maanden geleden al in gesprek zijn gegaan met Genoa om te proberen het huurcontract van Kelvin Yeboah met een jaar te verlengen.

Yeboah op weg naar USA

Kelvin Yeboah arriveerde afgelopen winter met een aankoopoptie van Genoa en wist met vier doelpunten en twee assists de nodige indruk te maken. Toch zullen ze hem uiteindelijk toch niet in de Vurige Stede kunnen houden.

Volgens Gianluca di Marzio zou Standard de benodigde miljoenen niet op tafel kunnen leggen. En dus lijkt hij nu op weg naar de Amerikaanse MLS. Hij zou eerstdaags een contract gaan tekenen bij Minnesota United.