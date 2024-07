Op de radar van Genk en Club Brugge: winger hakt knoop door en kiest voor opvallende bestemming

Zowel Club Brugge als KRC Genk kunnen er wel wat versterking bij hebben de komende seizoenen. En dus komen ze ook al eens in elkaars vaarwater terecht. Het is niet anders in het geval van Alexander Aravena. Al heeft die nu een opmerkelijk besluit genomen.

Volgens bronnen uit Chili waren zowel Club Brugge als KRC Genk geïnteresseerd in Alexander Aravena. Beide teams kunnen er op de flanken wel nog iemand bijhebben, zeker als er hier of daar nog spelers zouden vertrekken deze transfermercato. Aravena is een 21-jarige linksbuiten die sinds januari 2023 speelt bij CD Universidad Catolica in eigen land. Daar lag hij nog tot 2025 onder contract, de winger heeft een marktwaarde volgens Transfermarkt van niet minder dan vijf miljoen euro. Aravena haalt neus op voor Europese clubs Aravena was dit seizoen in 17 wedstrijden goed voor 3 goals en 2 assists. De 21-jarige Aravena had verschillende Europese opties, onder meer uit La Liga. En ook KRC Genk en Club Brugge hebben zich dus geroerd voor de aanvaller. ALEXANDER ARAVENA! 🇪🇪 O jovem destaque chileno é o novo #ReforçoTricolor. Ele chega da Universidade Católica para assinar com o Imortal até o final de 2028.



Mais detalhes: https://t.co/2ZVWaTvMb4 pic.twitter.com/qY65SD1uvP — Grêmio FBPA (@Gremio) July 14, 2024 Aravena zou zo'n vijf miljoen euro moeten kosten. Beide Belgische ploegen zijn op zich kapitaalkrachtig genoeg, maar de speler zelf heeft nu een ander besluit genomen. En ook meteen een contract getekend bij zijn nieuwe club. Hij blijft voorlopig in Zuid-Amerika acteren en heeft een contract voor vier seizoenen getekend bij het Braziliaanse Gremio, een van de topploegen in Zuid-Amerika. Dat team heeft het nieuws ook al officieel bevestigd.