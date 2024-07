'Standard wil koopje doen bij KV Mechelen, persoonlijk akkoord met speler al gevonden'

Standard heeft er een verschrikkelijk seizoen opzitten, zowel op sportief als op financieel vlak. Daarom probeert de club zich nu te versterken met zeer beperkte middelen.

De club verwelkomde deze zomer al vier nieuwe spelers en zou nu graag voor een vijfde gaan. Die zou uit de eigen competitie moeten komen.

Volgens transferexpert Sacha Tavolieri zou David Bates binnenkort de overstap van KV Mechelen naar Standard kunnen maken. Hij zou zelf doorduwen om te komen.

De centrale verdediger heeft al een persoonlijk akkoord gevonden met de Rouches, over een contract van drie jaar. Standard zou nu onderhandelen met KV Mechelen over een deal van ongeveer 1 miljoen euro, wat redelijk laag lijkt.

Transfermarkt schat de marktwaarde van Bates namelijk op 2 miljoen euro. Hij speelde in totaal al 67 wedstrijden bij Malinwa en kon daarin vijf keer scoren.

🔴 EXCL. #RSCL :

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 David Bates - à qui il reste 1 an de contrat - pousse pour rejoindre le #Standard de Liège et a un accord personnel sur base d’un contrat de 3 ans. 🗣️ Discussions avec le #KVMechelen en cours pour trouver un deal proche de… 1M€. On parle bel et bien d’un… pic.twitter.com/8i0snnNOzl