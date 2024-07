De hand van de nieuwe trainer: Pocognoli wil duidelijk eigen accenten leggen bij Union

In zijn eerste wedstrijd als T1 was het meteen raak voor Sebastien Pocognoli: een eerste prijs. Al gaf hij wel toe dat er nog veel werk aan de winkel is voor de start van het nieuwe seizoen. En zeker als zijn ploeg moet spelen zoals hij het wil.

"We wilden een goede prestatie neerzetten, dat heb ik benadrukt in de kleedkamer. Winst of verlies maakte niet uit, maar de intensiteit en mentaliteit moesten goed zitten", benadrukte Union-trainer Pocognoli na de winst in de Supercup voor de camera van Eleven DAZN.

Nog veel werk

En de prestatie van Union was ook zeer goed, anders ga je niet met 1-2 winnen op het veld van Club Brugge. "Het is vooral fantastisch voor de groep die het echt verdient in het verlengde van vorig seizoen. Het is een prijs maar er is nog heel veel werk voor de boeg voor de competitiestart van volgende week", was hij meteen kritisch.

Pocognoli staat bij Union voor zijn eerste uitdaging als hoofdcoach en kreeg nog maar 10 dagen om de groep klaar te stomen voor de Supercup tegen Club. "Het duurt langer om echt accenten te gaan leggen. Ik heb mijn ideeën maar dat zal stap per stap moeten gebeuren. Het 3-5-2 systeem is gekend en daarop heb ik de voorbije 10 dagen vooral verder gewerkt."

Union-DNA

Maar dat de ploeg nog hard moet werken, verraadde de schorte van de stem bij Pocognoli na 90 minuten coachen: "Op vlak van cohesie zijn we klaar maar we zijn er nog niet. Ik moet bijvoorbeeld nog heel veel coachen om spelers in hun positie te zetten, daarom dat ik nu wat hees ben", lachte de Union-trainer.

Volgens de spelers heeft Pocognoli op training al duidelijk zijn accenten kenbaar gemaakt: "Hij wil dat we meer opbouwen van achteruit en daar de opties kunnen vinden", vertelde Sadiki. "Maar zonder verloochening van het Union-DNA van de voorbije jaren en dat is snel omschakelen wanneer de bal veroverd wordt."