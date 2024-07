OFFICIEEL: OH Leuven ziet sterkhouder vertrekken één week voor de start van de competitie

OH Leuven kende vorig seizoen een moeilijk jaar. Versterkingen zijn er al gehaald om beter te doen, maar nu zien ze één van hun sterkhouders vertrekken.

OH Leuven maakte bekend dat Pierre-Yves Ngawa de club verlaat. Dit na in totaal zeven seizoenen actief te zijn geweest bij de club. Daarin kwam hij 134 keer in actie voor de Leuvenaars. Het jeugdproduct van Standard en gewezen jeugdinternational tekende in de zomer van 2015 zijn eerste contract bij de Leuvenaars die hem hadden overgenomen van Lierse.

In 2017 begon Ngawa aan zijn Italiaans avontuur. Hij kwam uit voor US Avellino, Perugia en Foggia. In 2019 keerde hij terug naar Leuven en werd direct één van de sterkhouders. Vorig seizoen kwam Ngawa nog 15 wedstrijden in het shirt van OHL. Nu keurt hij terug naar zijn geboortestad Luik om uit te komen voor RFC Liège in de Challenger Pro League.