Ook Mignolet keek op van doelmannensaga bij Rode Duivels: "Zou ongetwijfeld voor complicaties zorgen"

Simon Mignolet zwaaide na het WK in Qatar af als Rode Duivel. De doelman keek dan ook met grote ogen naar de saga die ervoor zorgde dat Thibaut Courtois niet werd opgeroepen voor het EK in Duitsland. Had hij zelf graag tussen die palen gestaan?

Simon Mignolet verzamelde 35 caps bij de Rode Duivels. We kunnen echter héél duidelijk zijn: zonder ene Thibaut Courtois (102 caps, nvdr.) had er met gemak een eentje voor dat cijfer kunnen staan. Uitgerekend na het WK in Qatar besliste Big Si om te stoppen bij de Rode Duivels. Op die manier kon hij zich volledig concentreren op Club Brugge. Al zou hij zonder die keuze misschien wél titularis geweest zijn op het afgelopen EK in Duitsland. "Ik heb anderhalf jaar geleden een weloverwogen keuze gemaakt", haalt Mignolet de schouders op in Het Laatste Nieuws. "Het scenario dat zich nu heeft voorgedaan was toen ook geen optie. Ik heb er dus geen spijt van dat ik die keuze heb gemaakt." "Sommige spelers zouden beginnen piekeren", beaamt Big Si. "Maar ik heb die keuze toen gemaakt om mijn carrière net met enkele jaren te kunnen rekken. En met succes. Vandaag verteer ik de trainingen nog steeds even goed als vijf jaar geleden." Had Simon Mignolet titularis kunnen zijn bij de Rode Duivels op het EK in Duitsland? De doelman van Club Brugge staat dan ook voor de volle honderd procent achter de keuze om te stoppen als Rode Duivel. "In een seizoen met zestig wedstrijden is mentale én fysieke rust nodig. Voor de nationale ploeg spelen op mijn leeftijd zou ongetwijfeld voor complicaties zorgen."





