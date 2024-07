Thorsten Fink zegt welke speler van KRC Genk hem het meest verraste tijdens de voorbereiding

Thorsten Fink legt de laatste hand aan de voorbereiding van KRC Genk. Hij maakt al een eerste tussentijdse balans op.

Thorsten Fink maakte deze zomer de overstap van STVV naar KRC Genk. De Duitser is blij met hoe de kaarten ondertussen al liggen, ook al zijn er nog veel afwezigen en ligt er nog heel veel werk op tafel.

Toch mikt Fink bijzonder groot. Hij neemt zonder blikken of blozen ook de woorden kampioen spelen in de mond. Een sportieve houding, zo noemt hij het, want een sportman speelt niet voor de tweede of derde plek.

De voorbereiding zorgde voor enkele verrassingen. Fink moet niet lang nadenken als hem gevraagd wordt welke speler hem tijdens de eerste weken het meest van al verraste: Ibrahima Bangoura.

“Op het eerste gezicht zou je misschien denken dat hij niet in mijn speelwijze zou passen, maar hij doet het erg goed”, vertelt Fink in Het Laatste Nieuws.

“Op die plek willen we er in principe nog iemand bijhalen. Op het middenveld is het uitkijken naar hoe fit Heynen en Hrosovsky zijn. En dan is er nog Bilal El Khannouss. Iedereen dacht dat hij zou vertrekken, maar je bent afhankelijk van de markt.”

Een middenvelder voor Fink, dan wordt ook meteen gedacht aan Mathias Delorge van STVV. “Iedereen weet dat hij een goede speler is. Hij heeft aanbiedingen uit Frankrijk en Duitsland. Ik weet dus niet of het voor ons zal zijn”, besluit Fink.