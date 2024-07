🎥 De eerste woorden van Simic als Anderlecht-speler, waar de fans erg gelukkig van zullen worden

Anderlecht kon dinsdag haar eerste zomertransfer voorstellen met Jan-Carlo Simic. Hij kwam al meteen met woorden die de fans graag zullen horen.

Bij de clubmedia gaf Simic al een kort interview snel na zijn voorstelling. Hij vertelde daarin bijvoorbeeld dat de contractverlinging van Jan Vertonghen hielp bij het maken van een keuze.

"Wanneer ik vernam dat Jan Vertonghen een nieuw contract getekend had, was ik heel blij en overtuigde het me nog meer." Hij beschrijft zichzelf als speler nadien. "Ik ben een agressieve verdediger en sterk in 1 tegen 1 situaties."

"Aan de bal ben ik technisch goed. Ik ben daarnaast een natuurlijke leider, het is een deel van mijn DNA. Het houdt mij alert op het veld, maar ook mijn teamgenoten."

Simic kan ook zes talen spreken, waarvan vier vloeien. "Duits, Engels, Servisch, en Italiaans. Mijn Frans is iets minder goed. De zesde taal is Spaans, ik begrijp bijna alles. Maar het praten is moeilijk."

En dan heeft hij het nog even over zijn ambities bij Anderlecht, en die zijn niet mis te verstaan. "Mijn doel bij de club is elke wedstrijd te winnen. Ik wil de competitie winnen, kwalificeren voor de Champions League. Ik wil elke mogelijke trofee winnen."