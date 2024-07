Club Brugge heeft een deel van de toekomst van de Rode Duivels in handen

Club Brugge haalde Hugo Siquet binnen. Een mooie zet voor blauwzwart, die een tegenhanger aan de rechterkant voor Maxim De Cuyper zochten. Ze brengen zo twee spelers samen die heel belangrijk kunnen zijn voor de Rode Duivels.

Terug naar ongeveer twintig dagen geleden, op 1 juli laatstleden: het EK 2024 van de Rode Duivels eindigt met een nederlaag tegen Frankrijk, na een nogal teleurstellend parcours. Alles is al gezegd over deze mislukte campagne, met name over het gebrek aan aanvallende stootkracht van de Belgen.

Een ander element dat verontrustend was, ook al is het wat meer onder de radar gebleven: de bijna volledige afwezigheid van aanvallende bijdragen van de Belgische vleugelverdedigers. Men kan eigenlijk het "bijna" schrappen: samen hebben Arthur Theate en Timothy Castagne 5 voorzetten geprobeerd (één voor Theate, vier voor Castagne) en geen enkele ervan was succesvol.

Maxim De Cuyper, die in de selectie zat en overtuigend was in vriendschappelijke wedstrijden, heeft geen enkele speelminuut gekregen. Een duidelijke en sterke keuze van Domenico Tedesco ten gunste van backs die weinig of niet opkomen, die in hun zone blijven en de flankspelers en de creatieve middenvelder(s) (zelden meervoudig) het verschil laten maken.

De Rode Duivels hebben behoefte aan aanvallendere vleugelverdedigers

Maar is het een lonende keuze? Het is moeilijk te geloven dat de bondscoach daarvan overtuigd is. Met zo'n beperkte achterhoede aan de bal, zakt het hele Belgische blok terug, inclusief een De Bruyne die de bal veel te vaak droeg. Als Jérémy Doku zoveel dribbels heeft gemaakt in 4 wedstrijden (de beste van het EK), komt dat ook doordat hij van zo diep moest komen dat hij systematisch meerdere tegenstanders moest passeren voordat hij zelfs maar in een gevaarlijke positie kon komen.

Maar we durven te wedden dat er verandering zal komen. Door de omstandigheden alleen al: Jan Vertonghen heeft zijn internationaal pensioen aangekondigd. Dit zou Arthur Theate terug in het centrum kunnen plaatsen en ruimte kunnen geven aan Maxim De Cuyper op de flank. Het hele Belgische spel kan hierdoor veranderen.

Castagne aan de rechterkant lijkt natuurlijk beter gevestigd. Verdedigend is hij betrouwbaar. Maar Hugo Siquet zal eindelijk de kans krijgen om te bewijzen dat hij de verwachte stap naar de top van België kan zetten, iets waar hij al jaren naar streeft. Op slechts 22-jarige leeftijd heeft hij nog steeds alle tijd om Domenico Tedesco te overtuigen dat hij de rechtervleugelverdediger van de Rode Duivels kan zijn (met het oog op 2026?).

De dreiging die Maxim De Cuyper met zich meebrengt in de buurt van het strafschopgebied, de voorzetkwaliteit van Hugo Siquet, dit zijn unieke troeven in de groep van de Rode Duivels. Als beide spelers in 2024-2025 basisspelers zijn in het Jan Breydelstadion, zal Club Brugge een cruciaal element hebben in de ontwikkeling van het nationale team. We hopen dat Nicky Hayen nog steeds zijn favoriete rol zal vervullen: die van jeugdopleider voor jonge talenten...