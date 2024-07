De werven zijn groot om op het allerhoogste te mikken: RSC Anderlecht beseft dat er in elke linie nog werk is

RSC Anderlecht won zijn galawedstrijd tegen Wolfsburg met 2-1. Een dag later werd door de jonkies met 6-2 gewonnen van Amiens. Toch is er nog heel wat werk aan de winkel bij paars-wit, zoveel is duidelijk.

Zaterdag begint RSC Anderlecht zijn seizoen met een thuiswedstrijd tegen STVV. De spelers geloven er zeker in dit seizoen. Als we de woorden van Yari Verschaeren onder de loep nemen, dan is er zelfs veel mogelijk.

En ook de nog steeds geblesseerde Thorgan Hazard liet zich uit over de zaak. Toch is er nog werk aan de winkel voor Brian Riemer. Hij moet natuurlijk ook nog wachten op een aantal versterkingen om echt competitief te zijn. En als de blessure van Amuzu tegenvalt, is er zeker nog extra creativiteit nodig.

Jan Vertonghen besloot te blijven en ook de onderhandelingen met Augustinsson gaan de goede kant op, maar Zeno Debast vertrok wel. Engwanda had het moeilijk tegen Amoura en co in de oefenwedstrijd tegen Wolfsburg, Simic zal dus een schot in de roos moeten zijn.

Doelman gezocht?

In doel deed Colin Coosemans het goed tegen Wolfsburg met onder meer een paar knappe reddingen op het einde van de wedstrijd. Toch is het verlies van Kasper Schmeichel ook een slok op de borrel dat moet worden opgelost.

De piepjonge Timo Schlieck maakte indruk tegen Amiens, maar de 18-jarige doelman is van RB Leipzig overgekomen om vooral bij de RSCA Futures te spelen. Kan hij het Coosemans moeilijk maken of moet er snel nog een extra doelman gevonden worden?