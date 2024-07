📷 KRC Genk of KAA Gent? 'STVV heeft deal gesloten over vertrek Delorge'

STVV ziet deze zomer heel wat spelers vertrekken. Ook Mathias Delorge zal in het nieuwe seizoen niet langer voor de Kanaries spelen.

Met Venezia en Stade Brestois waren er twee buitenlandse clubs met verregaande interesse, maar Delorge wilde zelf liever in België blijven spelen.

KAA Gent, KRC Genk en ook Club Brugge waren geïnteresseerd, maar gaandeweg werd duidelijk dat de Buffalo’s en de Limburgers de grootste kanshebbers waren om Delorge binnen te halen.

Volgens Sacha Tavolieri heeft STVV maandagavond een deal gevonden rond het vertrek van Delorge. Het wordt uiteindelijk KAA Gent.

De middenvelder zou vandaag al zijn medische tests ondergaan bij de Buffalo’s. Als die in orde zijn, kan het contract snel getekend worden en volgt de officiële voorstelling.

