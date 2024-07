📷 "Back to the 90's": hier is het nieuwe uitshirt van Standard

Standard heeft haar nieuwe uitshirts voor het seizoen 2024-2025 onthuld. Een kit met de slogan: 'back to the 90's!'

Standard maakt een moeilijke periode mee. En wat is er beter in tijden van moeilijkheden dan terug te denken aan de goede oude tijd? Dat is misschien het idee achter de nieuwe uitshirts die deze woensdag door de Rouches zijn onthuld.

Adidas en Standard hebben een shirt in groene kleur onthuld, met dunne zwarte verticale strepen, geïnspireerd op de shirts van de club uit de jaren 90.

Meer specifiek, van 1994 tot 1996, de jaren waarin het uitshirt groen van kleur was. De sponsor destijds? Adidas, alweer.

Ook jaren van succes, aangezien de Rouches, onder leiding van Robert Waseige, in 1995 vicekampioen van België werden, voordat ze in 1996 de finale van de Intertoto Cup bereikten.

Marc Wilmots, Gilbert Bodart, Philippe Léonard, Mircea Rednic en Guy Hellers schitterden destijds in deze kleuren, die de Rouches dus in 2024-2025, 30 jaar later, zullen dragen. Een inspiratie voor de huidige spelers?