'Meer details bekend over zaak rond Julien De Sart: zoveel wil Al-Rayyan betalen'

Dinsdag werd het nieuws de wereld ingestuurd dat Julien De Sart een aanbieding heeft gekregen van Al-Rayyan uit Qatar. Hij kan naar verluidt drie keer zoveel verdienen daar.

Volgens Het Laatste Nieuws zou De Sart zijn club nu onder druk zetten en wil hij een transfer forceren. Hij liep dinsdag een lichte blessure op tijdens training, en daagde een dag later niet eens op bij de club.

Transferexpert Sacha Tavolieri heeft KAA Gent dinsdag een bod gekregen van 6,5 miljoen euro voor de middenvelder. Er ligt een contract van drie seizoenen voor hem klaar. Als hij het goed doet kan daar nog een jaar extra bij.

Tavolieri meldt ook dat De Sart nu thuis zou zitten en erg in de war is over het dossier. Langs de ene kant krijgt hij een zeer unieke kans, maar hij wil niet dat de supporters denken dat hij voor een transfer pusht.

Opvallend hieraan is dat De Sart in april nog een nieuw contract tekende bij de club. Hij verlengde toen tot 2028... Wordt ongetwijfeld nog vervolgd.

🔵🦬 Infos #KAAGent :

🇧🇪 Gent received this Tuesday an offer from Al Rayyan for Julien De Sart at 6,5M€.

🇶🇦✍🏼 The Belgian midfielder has a 3 years contract + a further season if he performs well ready in Qatar.

🏃🏻 Player now at home recovering his feet and confused as he has… pic.twitter.com/ie8cvIfvV0