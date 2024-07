20 miljoen euro voor Ilenikhena: vloeien die centen naar Paul Gheysens?

George Ilenikhena verlaat Royal Antwerp FC. AS Monaco betaalt 20 miljoen euro voor de Franse aanvaller.

Slechts één seizoen speelde George Ilenikhena voor Royal Antwerp FC. De Fransman werd vorige zomer aangekocht voor 6 miljoen euro en levert de club nu 20 miljoen euro op.

Een bedrag dat bijzonder welkom is op de Bosuil, want de boeken van The Great Old kleurden de afgelopen jaren heel erg rood.

Die inkomsten zorgen er echter nog niet voor dat de club uit de financiële zorgen is, maar de volgende jaarrekening zal in ieder geval veel groener kleuren.

Antwerp streek 21,5 miljoen euro op in de Champions League, ving 18 miljoen euro voor Arthur Vermeeren en nu nog eens 20 miljoen voor Ilenikhena. Zaken die de cijfers meer dan opfleuren.

“De laatste rode cijfers van vorig jaar waren nog exclusief de transfer van Vermeeren en de inkomsten van de Champions League”, bevestigt sporteconoom Thomas Peeters aan Het Nieuwsblad.

Geen dividenden voor Gheysens

“Met de miljoenen die er nu voor Ilenikhena bijkomen, haalt de club nog een deel van dat verlies op. Niet genoeg om alles weer goed te maken, maar dat hoeft natuurlijk ook niet in één jaar.”

The Great Old moet alvast niet vrezen dat de miljoenen van de Franse spits naar voorzitter Gheysens zullen vloeien om te investeren in zijn ondernemingen.

“Alleen als Paul Gheysens een nieuwe tribune zou bouwen, kan hij daarvoor een factuur naar de club sturen. De autoriteiten gaan er dan zeker op toekijken dat dit aan marktconforme voorwaarden gebeurt. Zichzelf dividenden uitkeren, is in de huidige situatie ook geen optie.”