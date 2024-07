Is een akkoord in de maak? Anderlecht, Antwerp én Butez beseffen dat een transfer de beste optie is voor alle partijen

RSC Anderlecht richt de pijlen vol op Jean Butez. Jesper Fredberg is allesbehalve van plan om de volle pot te betalen voor de doelman van Antwerp FC. Maar tegelijkertijd gelooft de Deen héél sterk in de goede afloop van het verhaal.

De feiten liggen reeds enkele dagen op straat. Transfermarkt schat de marktwaarde van Jean Butez op zo'n acht miljoen euro, terwijl RSC Anderlecht bereid is om slechts de helft van dat bedrag - over een bonussensysteem kan nog gesproken worden - op te hoesten.

Volgens onze informatie wil ook The Great Old mee in dat verhaal. Het is geen geheim dat Antwerp spelers moét verkopen om de boekhouding in balans te houden. De tijd dat Paul Gheysens op De Bosuil met bankbiljetten kwam strooien is ondertussen voorbij.

© photonews

Bovendien heeft Antwerp met Senne Lammens al een opvolger voor Butez in de wachtkamer zitten. De 21-jarige doelman een seizoen langer op de bank houden is geen optie. Hem voor een seizoen verhuren ook niet. In dat geval moet The Great Old zelf op zoek naar een extra doelman.

Maar Jesper Fredberg gelooft ook dat paars-wit er met Butez zelf zal uitgeraken. Het is geen geheim dat de Fransman een héél mooi loon opstrijkt in Deurne-Noord. Butez verdient dat wel geen twee miljoen euro per jaar - die bedragen zijn weggelegd voor Toby Alderweireld en Vincent Janssen - maar veel boterhammen minder moet hij evenmin eten.

Wordt Jean Butez de nieuwe doelman van RSC Anderlecht?

Ook Butez beseft dat de tijd van de dikke contracten voorbij is. Bovendien krijgt hij de kans om op 29-jarige leeftijd een transfer te maken naar dé Belgische recordkampioen én staat er in Brussel opnieuw een project een poten dat succesvol zal worden. Wanneer worden de handtekeningen gezet?