'KV Mechelen wil verdediger halen bij Celtic en is erg concreet'

KV Mechelen heeft haar eerste competitiewedstrijd al gespeeld. Het werd 1-1 tegen landskampioen Club Brugge. De club is ook nog steeds actief op de mercato.

KV Mechelen kon al een goede indruk maken tijdens de eerste speeldag in de Jupiler Pro League. Malinwa speelde 1-1 gelijk tegen Club Brugge.

Het gaat dus niet slecht bij KVM, dat al best actief was op de transfermarkt. Maar de club is nog niet klaar, zo lijkt...

Volgens Schotse journalist Anthony Joseph zou KV Mechelen namelijk een bod hebben gedaan bij Celtic voor Stephen Welsh. KVM zou hem willen huren.

Welsh is een centrale verdediger van 24 jaar. Afgelopen seizoen moest hij het met een bankzittersrol doen bij de Schotse ploeg.

In totaal kwam hij al 66 keer in actie voor Celtic. Een extra centrale verdediger is bij KV Mechelen geen overbodige luxe.