'Anderlecht profiteert van nieuwe degradatie van Bordeaux om speler aan te trekken'

De Franse traditieclub Girondins de Bordeaux zakt naar de derde klasse. Daardoor komen alle spelers transfervrij te zijn.

Girondins de Bordeaux was op zoek naar een overnemer om uit de financiële problemen te geraken, maar de club heeft geen oplossing gevonden. Daardoor grijpt de Franse voetbalbond in en zakt de ploeg opnieuw een reeks.

Bordeaux verliest door de nieuwe degradatie zijn professionele statuut, waardoor alle spelers die onder contract staan transfervrij andere oorden kunnen opzoeken.

Heel wat spelers komen daardoor in the picture voor een transfervrije overgang naar clubs in binnen- en buitenland. Die interesse zou ook uit de Jupiler Pro League komen.

Volgens L’Equipe toont RSC Anderlecht interesse in Emmanuel Biumla. De jonge centrale verdediger, die ook als middenvelder uitgespeeld kan worden, heeft al contact gehad met de club.

Het dossier zou snel rond kunnen zijn, zo meldt de Franse sportkrant nog, gezien de contracten geschrapt zijn. De 19-jarige Fransman is volgens Transfermarkt 400.000 euro waard.

Ook de andere spelers van Bordeaux genieten heel wat interesse en zullen hun weg vlot vinden naar Ligue 1 of Ligue 2, of naar clubs in het buitenland.