Christian Eriksen weldra speler van Anderlecht? Brian Riemer ontwijkt eerst de vraag, maar verklapt dan toch iets

Anderlecht is nog lang niet klaar met zijn huiswerk in deze transferperiode. Christian Eriksen wordt genoemd als een mogelijk transfertarget.

Anderlecht heeft zaterdag dan wel gewonnen tegen Sint-Truiden, maar alle zorgen zijn nog niet verdwenen. Integendeel. Als die prestatie één zaak heeft duidelijk gemaakt, dan is het wel dat er versterkingen nodig zijn. Jesper Fredberg is verwoed op zoek naar vers bloed en heeft al eerder een Deense ster naar Anderlecht gehaald.

Enter Christian Eriksen. Zijn naam wordt in verband gebracht met Anderlecht. Het zou een prestigieuze inkomende transfer zijn. Eriksen zit momenteel in de laatste jaren van zijn carrière, is Deens international en heeft al samengewerkt met een zekere Brian Riemer. Dat gebeurde immers bij het Engelse Brentford.

Een riedeltje van Riemer

Riemer kreeg er een vraag over op zijn persconferentie, maar trachtte die eerst te ontwijken. "We zoeken spelers die onze ploeg iets kunnen bijbrengen. Voorlopig is onze kern onvoldoende gestoffeerd om in drie competities actief te zijn in één seizoen. We willen een zo competitief mogelijke ploeg op de been brengen."

Allemaal goed en wel, maar zo weten we nog altijd niets over Eriksen. Een journalist uit de zaal merkte dan ook op dat Riemer de gestelde vraag niet beantwoord had. "Ik vind hem een zeer goede voetballer", had de traner van Anderlecht dan toch iets te zeggen over zijn landgenoot. "Ik ken hem van zijn passage bij Brentford."

Riemer duidelijk over verblijf Eriksen

Brian Riemer was daar toen assistent-coach "Ik heb drie seizoenen met hem samengewerkt. Ik weet dat hij momenteel aan het trainen is in Los Angeles. Momenteel is hij niet in Brussel."