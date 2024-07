Amper acht doelpunten: Westerlo, Antwerp en Mechelen hofleverancier, maar ook ervaren Buffalo, jonkies van Club en Genk en een Anderlecht-invaller maken de dienst uit

Wat goed is, kan je maar beter behouden. Dat is ook anno 2024 niet anders als het van ons afhangt. Zoals de voorbije seizoenen presenteren wij u ook deze jaargang ons 'Team van de Week'. Hier zijn de elf namen die ons weekend kleurden.

Doelman

Verrips bezorgde Dender een puntje en speelde als vanouds bij zijn nieuwe club. Toch was Davy Roef uiteindelijk nog belangrijker. Hij hield de nul in Kortrijk ondanks pogingen van Bruno en Mehssatou voor een in de breedte sterk Kortrijk. Roef houdt er een nominatie aan over in ons team van de week.

Verdediging

In de verdediging plaatsen we Joaquin Seys op de linkerkant. Hij zorgde met een belangrijk doelpunt uiteindelijk voor een punt voor Club Brugge en lijkt zeker een wissel op de toekomst te zijn. Toby Alderweireld bewees dan weer andermaal dat hij het nog steeds kan en opnieuw klaar is voor een topseizoen.

© photonews

Sadick was een van de vele goede verdedigers bij Genk - ook Smets had hier bij zijn debuut kunnen staan. De Mechelse verdediger Bas Van Den Eynden is dan weer eigenlijk een defensieve middenvelder, maar kan dus ook achteraan meer dan zijn streng trekken.

Middenveld

Op het middenveld konden we niet naast Chery, die in zijn eerste 67 minuten voor Antwerp meteen een prima indruk naliet. Viltard was dan weer de metronoom en ballenafpakker voor Dender tegen het altijd sterke Union SG.

Pflücke bekroonde een goede wedstrijd op de rechterflank met een doelpunt, terwijl Mario Stroeykens dan weer bewees dat hij eigenlijk altijd zou moeten spelen. In een kwartier liet hij meer zien voor Anderlecht dan een aantal basisspelers.

© photonews

Aanval

Op een speeldag met in totaal amper acht doelpunten in evenveel wedstrijden, was het niet erg moeilijk om de spitsen aan te duiden die het verschil maakten. We kijken daarbij vooral naar het Westelse Kuipje natuurlijk.

Westerlo was de enige ploeg die meer dan een keer wist te scoren. En daarvoor mocht het zijn twee spitsen danken. Stassin pakte uit met twee doelpunten en een assist, terwijl ook Sayyadmanesh een keertje scoorde én een beslissende pass uitdeelde.

Als we dat allemaal samenvoegen, dan komen we op onderstaand team van de week voor de allereerste speeldag van de jaargang 2024 - 2025. Eens of oneens? Laat het ons zeker weten in de reacties hieronder. We verzamelen de data op basis van de journalisten die voor ons in de diverse stadions zitten.