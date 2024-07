Heeft Union hem véél te goedkoop laten gaan? 'Voormalige smaakmaker had het moeilijk, maar... gaat nu transfer van méér dan 30 miljoen euro maken'

Deniz Undav gaat deze zomer wederom een miljoenentransfer maken. Al speelt Brighton & Hove Albion het spel héél hard. Dat ondervindt VfB Stuttgart aan den lijve.

Brighton & Hove Albion betaalde in 2022 amper zeven miljoen euro om Deniz Undav weg te plukken bij Union SG. En dat was een koopje. Het is een zekerheid dat Les Unionistes de aanvaller anno 2024 voor een veelvoud van dat bedrag zouden verkopen.

Undav kon zich niet doorzetten bij The Seagulls, maar zijn uitleenbeurt aan VfB Stuttgart was wél een voltreffer. De drievoudig Duits international was in de Bundesliga goed voor 19 doelpunten en 10 assists in 33 wedstrijden.

De Duitse media weten dat Stuttgart de 28-jarige aanvaller definitief wil aantrekken. Meer zelfs: Die Schwaben deden een bod van dertig miljoen euro voor Undav. Dat werd zonder pardon geweigerd door Brighton.

De Engelsen willen meer voor Undav én maken zich sterk dat er nog andere Duitse teams interesse hebben om de aanvaller binnen te halen. Ter vergelijking: Transfermarkt schat zijn marktwaarde op 25 miljoen euro.

Waar speelt Deniz Undav volgend seizoen?

Undav zelf heeft inmiddels al aangegeven dat een verlengd verblijf bij Stuttgart zijn voorkeur geniet. De Duitse traditieclub wacht af en hoopt vooral dat zijn prijs de komende weken zal zakken.