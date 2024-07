Is dit de ware oorzaak voor het (voorlopig) afspringen van transfer? 'Niet medische situatie, maar houding van Club Brugge deed Crystal Palace afzien van Nusa'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Crystal Palace heeft de hoop op de komst van Antonio Nusa dan toch niet helemaal opgegeven. Het dossier gaat even in de koelkast, maar zal eind augustus opnieuw heropend worden.

We schreven eerder al dat Club Brugge en Crystal Palace in verregaande onderhandelingen zaten over een transfer van Antonio Nusa. Tot de Engelsen plots beslisten om op de rem te gaan staan.

De officieuze reden: Crystal Palace twijfelde. The Eagles twijfelden of het een risico waard was om tientallen miljoenen euro's te betalen voor een speler die enkele maanden eerder nog door Brentford FC medisch afgekeurd werd.

Al is dat volgens de Engelse media niét de officiële reden. Crystal Palace was tijdens de onderhandelingen geschrokken van de houding van Club Brugge. Vooral de transfersom - die schommelt voor de landskampioen nog steeds rond dertig miljoen euro - is een doorn in het Londense oog.

The Eagles willen Club Brugge met hun manoeuvre dan ook onder druk zetten om die transfersom te laten zakken. Het is de bedoeling om de onderhandelinge richting het einde van de zomermercato nieuw leven in te blazen.

Gaat Crystal Palace een nieuwe poging doen om Antonio Nusa weg te halen bij Club Brugge?

Al betwijfelen we of dat zal helpen. Door de transfer van Igor Thiago naar Brentford heeft blauw-zwart de luxe dat ze geen spelers moéten verkopen. Geld is er immers genoeg op Olympia. Al helpt het wellicht wél voor Crystal Palace dat Nusa zelf andere lucht wil opsnuiven.