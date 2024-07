Toch niet weer? 'Club Brugge en Crystal Palace hadden akkoord over Nusa, maar Engelsen trekken stekker uit dossier om héél gekende reden'

Antonio Nusa stond de voorbije dagen héél dicht bij een transfer naar Crystal Palace. Ook op clubniveau leek een akkoord in de maak. Maar de Engelsen hebben uiteindelijk de stekker uit de onderhandelingen getrokken. Omwille van een opvallende reden.

Crystal Palace volgt het transferdossier van Antonio Nusa al eventjes op de voet. Al zal een effectieve transfer er niét komen. Nochtans leek het enkele dagen geleden nog een uitgemaakte zaak.

The Glaziers zijn namelijk op zoek naar een vervanger voor Michael Olise. Bayern München legde immers 53 miljoen euro op tafel om de 22-jarige flankaanvaller naar Beieren te halen. Die vervanger moest Nusa worden.

© photonews

Tot enkele dagen geleden werd er dan ook duchtig onderhandeld tussen alle partijen. Club Brugge mikt nog steeds op een bedrag rond dertig miljoen euro. Al lijkt het ondertussen een zekerheid dat die centen niét van een Londense bankrekening zullen komen.

The Sun weet dat Crystal Palace heeft beslist om niét langer in te zetten op Nusa. De Engelse traditieclub stelt zich vragen bij de fysieke en medische paraatheid van de Noorse aanvaller.

Moeten Club Brugge en Antonio Nusa zich zorgen maken?

Nusa zag tijdens de wintermercato een transfer naar Brentford FC afspringen door een gefaalde medische proef, terwijl ook Club Brugge de voorbije maanden héél voorzichtig omsprong met het 19-jarige goudhaantje.

Het zorgt ervoor dat Crystal Palace het risico niet wil lopen om te investeren in een speler van wie de medische toestand met een vraagteken bekeken wordt. De oplossing? Nusa zal de komende maanden in Brugge moeten tonen dat hij topfit is én klaar is voor een volgende stap.