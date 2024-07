Keita zat niet in het basiselftal bij Antwerp: 'Dit zijn de ploegen die hem willen binnenhalen'

Mandela Keita stond zondag niet in het basiselftal van Royal Antwerp FC. Volgens trainer Jonas De Roeck omwille van transferbeslommeringen.

Geen Mandela Keita tegen Sporting Charleroi zondag aan de aftrap in het eerste competitieduel van Royal Antwerp FC. Hij werd door Antwerp gehuurd van OH Leuven met een verplichte aankoopoptie van 7 miljoen euro.

Trainer Jonas De Roeck liet achteraf weten dat dit gebeurde omwille van transferperikelen. Het zou best kunnen dat de 22-jarige middenvelder deze zomer nog vertrekt.

Zijn marktwaarde bedraagt volgens Transfermarkt op dit moment 13 miljoen euro. Volgens Het Laatste Nieuws is er concrete belangstelling van niet minder dan drie ploegen

Het gaat volgens de krant om Stade Rennes, Fiorentina en Leicester City. De speler en ook de club staan een transfer niet in de weg, waardoor er wel vlug een oplossing kan komen als de nodige centen op tafel liggen.

Hoeveel The Great Old uit de brand wil slepen is niet duidelijk. “Het is menselijk dat jongens die met transferbeslommeringen zitten het wat moeilijker hebben”, zei coach Jonas De Roeck. “Dan is het soms belangrijk om hen te beschermen.”