'Standard mikt op oud-speler die in 4 jaar tijd amper 17 keer in actie kwam voor Rouches'

Standard sleepte een punt uit de brand op bezoek bij KRC Genk. Zelfs trainer Ivan Leko was positief verbaasd van zijn ploeg.

Standard is goed aan de competitie begonnen, maar toch blijven de zorgen groot. Er zijn weinig middelen, waardoor er heel creatief omgesprongen moet worden met de transfers.

Met Viktor Dukanovic lijkt er een echte toptransfer op weg naar Sclessin, maar bij wat in Turkije te horen is fronsen veel supporters wellicht de wenkbrauwen.

Standard zou Alpaslan Ozturk willen binnenhalen. Hij is momenteel transfervrij op te pikken en wil buiten Turkije aan de slag gaan.

De ondertussen 31-jarige verdediger verdedigde van 2013 tot 2017 al eens de kleuren van Standard, maar een groot succes kan je dat niet noemen.

In die vier jaar tijd kwam hij amper 17 keer in actie. Ozturk speelde in het verleden voor heel wat Turkse ploegen, maar ook voor Birmingham en Beerschot.

Het laatste jaar was hij actief bij Pendikspor waar hij 2 keer scoorde in 22 wedstrijden.