"Hij heeft te weinig uit zijn carrière gehaald", maar Colin Coosemans krijgt nu wél de kans om nummer één te blijven bij Anderlecht

Colin Coosemans is het seizoen gestart als nummer één bij RSC Anderlecht. Het is algemeen gekend dat paars-wit van een nieuwe doelman prioriteit maakt. Maar kan de Gentenaar niet simpelweg tussen de Brusselse palen blijven staan?

Club Brugge, Waasland-Beveren, KV Mechelen, KAA Gent en RSC Anderlecht. Colin Coosemans heeft er op papier een mooi parcours opzitten. De 31-jarige doelman was echter enkel op de Freethiel en Achter De Kazerne de onbetwistbare nummer één.

Bij Club Brugge was Coosemans niet iets te groen achter de oren om de concurrentiestrijd aan te gaan én te winnen, terwijl hij bij Gent al na enkele wedstrijden aan de kant werd geschoven. Ook zijn transfer naar Anderlecht was er destijds eentje om de trainingen te vullen.

© photonews

Anno 2024 heeft Coosemans zich echter opnieuw in de kijker gespeeld. De Gentenaar speelde enkele wedstrijden in de play-offs van vorig seizoen én het moet gezegd: hij was op geen foutje te betrappen en pakte uit met enkele uitstekende reddingen.

Toch is Jesper Fredberg op zoek naar een nieuwe nummer één. Het is een publiek geheim dat de paars-witte sportieve staf de kwaliteiten van Coosemans erkend - vooral in de kleedkamer is hij een héél belangrijke pion - maar er is iets te weinig vertrouwen om alle druk ook effectief op zijn schouders te laten rusten.

Al is er deze keer wél hoop. Coosemans zal ook na de komst van een nieuwe doelman kunnen concurreren voor die plaats onder de lat bij de Belgische recordkampioen. Het is aan hem om Brian Riemer én Fredberg de komende weken te overtuigen van zijn kunnen.

"Ik ben blij dat Coosemans eindelijk de kans krijgt om zich te tonen", aldus Glen De Boeck tijdens de uitzending van Anderlecht - STVV op DAZN. "Hij is zo'n speler die veel te weinig uit zijn carrière heeft gehaald."

Heeft Colin Coosemans de kwaliteiten om nummer één van RSCA te blijven?

De Boeck werkte bij Waasland-Beveren nog samen met Coosemans. "Colin is een doelman die bij driekwart van de Belgische eersteklassers zijn plaats heeft en zou spelen. Ik begrijp het dan ook niet dat ervoor koos om naar een topclub te gaan om er niet te spelen. Dit is zijn kans om de situatie om te draaien."