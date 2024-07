Mislopen Delorge bijna vergeten? Genk pakt door en heeft toptalent bijna beet

Volg KRC Genk nu via WhatsApp!

KRC Genk was een van de ploegen die wel wat zag in Mathias Delorge, maar die koos uiteindelijk voor KAA Gent. En dus moeten ze bij de Limburgers het geweer van schouder gaan veranderen. Dat lijkt nu ook gelukt te zijn. Een voltreffer.

Nikolas Sattlberger zou wel eens de nieuwe middenvelder van KRC Genk kunnen worden. Dat is ondertussen al een tijdje duidelijk. De 20-jarige jongeling staat te boek als een hypertalent en komt momenteel uit voor Rapid Wenen.

De Oostenrijkse middenvelder speelde afgelopen seizoen een heel erg goede jaargang in Wenen en heeft zo de aandacht weten op te eisen van heel wat clubs. Daarbij zit dus ook KRC Genk, dat heel graag een middenvelder in huis wil halen.

De 20-jarige speler werd door zijn ploeg gevraagd een nieuw contract te tekenen, maar dat wil hij tot op heden niet doen. Hij verkiest een transfer, klinkt het ondertussen. Volgens Transfermarkt is zijn marktwaarde ondertussen anderhalf miljoen euro, al zou hij nog meer geld kunnen opbrengen.

Diverse clubs achter hem aan

Afgelopen seizoen speelde de Oostenrijkse middenvelder Nikolas Sattlberger niet minder dan 38 wedstrijden voor Rapid Wenen. Als verdedigende middenvelder wierp hij zich daardoor op tot een grote sterkhouder.

Coach Fink gaf al aan er nog heel graag een middenvelder bij te willen en lijkt nu dus beet te gaan hebben. Toch zijn er ook kapers op de kust voor de jongeling, want ook Duitse en Italiaanse clubs zitten achter hem aan.

Stevige aanwinst voor Genk

Genk had ook Alzate die we kennen van bij Standard op de radar staan, maar verkoos de Oostenrijkse jeugdinternational als nieuwste aanwinst. Hij kan dan ook veel adelbrieven voorleggen en is zowel fysiek als technisch een potentiële aanwinst voor de club.

De speler heeft een hart voor zijn club, dat wel. Deze week dook hij nog op als special guest bij de jeugd van Rapid. Die dragen hem overigens al langer op handen. Toch wil hij andere oorden opzoeken en hij lijkt ook klaar voor een volgende stap.

Dominic #Vincze & Nikolas #Sattlberger waren gestern als Überraschungsgäste bei unserem Sommercamp in Mistelbach zu Besuch! #skrapid pic.twitter.com/8aI8H8DdK2 — SK Rapid (@skrapid) July 31, 2024