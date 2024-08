'KRC Genk heeft principeakkoord voor komst van nieuwe middenvelder'

Eerder raakte bekend dat KRC Genk interesse heeft in Nikolas Sattlberger. Nu lijkt die transfer er wel echt aan te komen, als we de laatste geruchten mogen geloven.

Volgens transferexpert Sacha Tavolieri hebben KRC Genk en Rapid Wien een principeakkoord gevonden voor de overgang van Sattlberger.

De 20-jarige middenvelder zou 2 miljoen euro moeten kosten, inclusief bonussen. De clubs moeten nu nog de laatste details en het papierwerk regelen.

Hij zal een contract tekenen van vier jaar, met optie op een extra jaar. Zijn marktwaarde wordt op 1,5 miljoen euro geschat door Transfermarkt.

Hij speelde in totaal 44 wedstrijden voor de eerste ploeg van Rapid Wien. Daarin kon hij ook één assist afleveren.

🔵 Infos #KRCGenk :

🇦🇹 Genk & Rapid Wien found an agreement in principle for Nikolas Sattlberger. Genkies will pay €2M, bonus included. Now it's up to the clubs to fix details & exchange documents.

✍️ Four years + one year option contract ready. #mercato #JPL #skrapid pic.twitter.com/NeqPt6lPpi