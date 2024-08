'Zet van Mbappé is wellicht geen goed nieuws voor KV Mechelen én Cercle Brugge'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Kylian Mbappé heeft de Franse tweedeklasser Caen gekocht. En dat zou wel eens slecht nieuws kunnen zijn voor KV Mechelen én Cercle Brugge.

Kylian Mbappé is de nieuwe eigenaar van Caen in Ligue 2. De grootste link tussen de club en ons land is ongetwijfeld Norman Bassette.

Vorig seizoen werd hij uitgeleend aan KV Mechelen. Malinwa zou hem graag nog een extra jaar inlijven, maar er zijn ook de nodige kapers op de kust.

Een resem aan buitenlandse ploegen, vooral uit Duitsland, toont interesse, maar dankzij zijn goede seizoen in de Jupiler Pro League staat Bassette ook op het verlanglijstje van Cercle Brugge.

Het zag er naar uit dat Bassette Caen zeker zou verlaten deze zomer, maar de komst van Mbappé als nieuwe eigenaar zou daar wel eens een stokje voor steken.

Mbappé stak zijn ambities bij het inlijven van Caen niet onder stoelen of banken. De club krijgt de nodige middelen ter beschikking om zo snel mogelijk de stap te zetten naar Ligue 1, liefst dit seizoen al.

Dat zou voor Bassette de nodige opportuniteiten bieden om te blijven. Onze landgenoot ligt bij Caen nog tot 2026 onder contract.