'Arthur Theate kan absolute toptransfer versieren'

Eerder op de dag raakte bekend dat AS Roma interesse heeft in Koni De Winter. Nu zou de Italiaanse club nóg een Belgische verdediger willen, deze keer is het zelfs erg concreet.

Vrijdag raakte bekend dat AS Roma haar oog heeft laten vallen op Koni De Winter. Alleen hoeft die niet per se weg, en hangt er een prijskaartje van 25 miljoen aan de verdediger. Roma deed nog geen bod, maar informeerde al wel. Maar het blijft niet bij De Winter. Volgens transferexpert Sacha Tavolieri is er nog een andere Rode Duivel op weg naar de Italianen. Hij meldt dat AS Roma en Stade Rennes aan het onderhandelen zijn over een transfer van Arthur Theate. De gesprekken zijn erg concreet. Er zou zelfs een akkoord kunnen gevonden worden voor een bedrag om en rond de 18 miljoen euro + bonussen. De Transferwaarde van de Luikenaar wordt op 20 miljoen euro geschat. Rennes haalde hem in 2022 weg bij Bologna en betaalde toen zelf 19 miljoen euro. Hij speelde 82 wedstrijden in Frankrijk. Het zou gaan om een contract van 5 jaar. 🚨 🇧🇪 Discussions directes en cours entre le Stade Rennais et l’AS Roma pour Arthur Theate !



🗣️ Les négociations sont concrètes et pourraient achopper à un accord proche de 18M€ + bonus.



🇧🇪 Avancées significatives sur les conditions personnelles pour un contrat de 5 ans.… pic.twitter.com/flec90vYWm — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 2, 2024