Na het bod van drie miljoen euro: 'Club Brugge wil Lommel aftroeven voor gouden parel'

Lommel SK heeft haar oog al eventjes laten vallen op een talent uit de Deense tweede klasse. De Limburgers zouden zelfs al een bod van meer dan drie miljoen euro hebben gedaan, maar dat werd afgewezen.

Lommel SK heeft enkele grote talenten in haar kern zitten, maar zou er liefst nog wat extra hebben. Daarvoor zijn ze in Denemarken gaan kijken. Volgens het Deense campo.dk zou Lommel een bod van meer dan 3 miljoen euro hebben gedaan op Odilon Kouassi.

Zijn club AC Horsens, wees het bod al snel af. Kouassi kwam dit jaar in januari bij de club aan en speelde al zes wedstrijden voor het A-elftal. De 18-jarige middenvelder maakte verder ook heel wat indruk op het Maurice Revellotoernooi.

