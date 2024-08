Voetbalbond haalt wedstrijd tussen Cercle Brugge en KAA Gent van de kalender

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De wedstrijd tussen Cercle Brugge en KAA Gent op zaterdag 24 augustus wordt uitgesteld. Dat heeft de voetbalbond beslist.

Omdat Cercle zich plaatste voor de volgende voorronde van de Europa League zal het op 22 en 29 augustus zeker moeten aantreden in de Play-offs van de Europa League of van de Conference League.

Dat komt ook de Buffalo’s bijzonder goed uit. Als KAA Gent zich kan plaatsen ten koste van Silkeborg, dan komen ook de Buffalo's in actie op 22 en 29 augustus in de Play-offs van de Conference League.

De voetbalbond wil de clubs die voor kwalificatie voor de groepsfase strijden daarom rust gunnen op de vijfde speeldag van de Jupiler Pro League. Dat deed het de voorbije jaren ook iedere keer.

Een nieuwe datum is er op dit moment nog niet. Die zal worden bekendgemaakt op 3 september. Dan zijn alle Europese resultaten gekend en wordt het volgende luik van de Jupiler Pro League-kalender vrijgegeven.

Het uitstel gebeurt in functie van het Belgische coëfficiënt. Door de wedstrijd later te spelen wil de voetbalbond ervoor zorgen dat de clubs op de best mogelijke manier zich kunnen voorbereiden op hun Europese duel.