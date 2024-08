Brian Riemer moet noodgedwongen jonkies hun kans geven in topper tegen Antwerp

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Zondagmiddag staat het duel tussen Antwerp en Anderlecht op het programma. Brian Riemer moet noodgedwongen puzzelen en geeft zo een aantal jonkies hun kans.

Afwezigen bij Anderlecht

Anderlecht kent heel wat afwezigen in hun kern voor de topper tegen Antwerp. Zo zijn Hazard, Amuzu en Kana nog altijd geblesseerd. Vooral voor Hazard en Amazu zal het nog een tijdje duren voor beide terug zullen opgenomen worden in de selectie.

Diawara is pas uitgeschakeld met Guinee op de Olympische Spelen, maar nog niet van de partij. Thomas Foket is net aangekomen bij Anderlecht en maakt nog geen deel uit van de selectie.

Hierdoor is het improviseren met een aantal jongeren voor Brian Riemer bij Anderlecht.

RSCA Futures aan de macht

Twee jongelingen van de RSCA Futures krijgen van Riemer volop hun kans tegen Antwerp. Dit zijn de 16-jarige Nunzio Engwanda en de 18-jarige Devon De Corte.

Engwanda profiteert van de vele afwezigen in de defensie bij Anderlecht. Hij moet de leemte in de verdediging opvullen mocht dit nodig zijn. De Corte is dan weer een middenvelder die Riemer extra slagkracht moet geven moest het nodig zijn.

De verwachting is wel dat beide spelers zullen plaatsnemen op de bank. Een mooie ervaring voor de jonkies van de RSCA Futures.