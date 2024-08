John van den Brom, ex-Anderlecht, kan eindelijk opgelucht ademhalen na crisis

John van den Brom kan eindelijk terug vooruitkijken met Vitesse. Nu is het terug focus op het sportieve voor de voormalige trainer van Anderlecht.

John van den Brom werd op 1 juli aangesteld als de nieuwe trainer van Vitesse. Al hing de toekomst van de club aan een zijden draadje. Omwille van financiële problemen en overname perikelen leek het erop dat Vitesse geen licentie zou krijgen voor het professioneel voetbal.

Verlossend bericht

Op zaterdag 3 augustus kwam dan uiteindelijk het verlossende bericht. Vitesse ging in beroep tegen het niet toekennen van een proflicentie en heeft dit beroep gewonnen. Dit mede dankzij dat de de voornaamste schuldeiser, Coley Parry, tot een overeenkomst kwam met de club.

Dit betekent dat Vitesse volgend seizoen terug mag uitkomen in de Keuken Kampioen Divisie en John van den Brom terug vooruit mag kijken met zijn club.

Nu het sportieve laten primeren

Algemeen directeur Edwin Reijntjes is dan natuurlijk ook enorm opgelucht dat er uiteindelijk witte rook is verschenen in Arnhem.

"Ik ben enorm blij met het behoud van onze licentie", laat Reijntjes weten via de clubkanalen. "Hier hebben wij zo enorm hard voor gewerkt. We kunnen eindelijk gaan voetballen! Dat is het allerbelangrijkste voor nu. En iets waar we met name onze supporters, sponsors en overige stakeholders al maanden naar snakken."

De komende week zal in het teken staan van de sportieve ontwikkeling, in plaats van de financiële kant van het verhaal. "Wij gaan ons nu heerlijk voorbereiden op de competitie volgende week. De seizoenkaarten en vrije verkoop voor de thuiswedstrijden zijn gestart en maandagavond lanceren wij ons nieuwe thuistenue. Kortom, wij worden langzaam weer een voetbalclub."