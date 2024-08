Conference League: lastige loting voor KAA Gent terwijl Cercle bij uitschakeling tegen Molde 'makkelijkere' tegenstander kan tegenkomen

KAA Gent zal hard moeten werken om de groepsfase van de Conference League te bereiken. Als Cercle wordt uitgeschakeld door Molde, zal het op papier een 'makkelijkere' tegenstander tegenkomen.

Op maandag vonden de lotingen plaats voor de play-offs van de Champions League, de Europa League en de Conference League. Rond de middag kwam Union Saint-Gilloise te weten dat ze de winnaar van het duel tussen Lille (Frankrijk) en Fenerbahçe (Turkije) zullen treffen als ze zich kwalificeren tegen Slavia Praag (Tsjechië).

Voor Anderlecht in de Europa League wacht Dinamo Minsk (Wit-Rusland) of Lincoln Red Imps (Gibraltar), terwijl het Cercle in geval van kwalificatie tegen Molde (Noorwegen) in de derde ronde Rijeka (Kroatië) of Elfsborg (Zweden) zal treffen.

In de Conference League was de loting minder gunstig voor KAA Gent, die de winnaar van Partizan Belgrado (Servië) - Lugano (Zwitserland) zal ontmoeten als het zich kwalificeert tegen Silkeborg (Denemarken). De moeilijkst mogelijke loting voor de Buffalos.

Bij uitschakeling tegen Molde zal Cercle Brugge worden doorgestuurd naar de play-offs van de Conference League. Daar zullen de troepen van Miron Muslic het opnemen tegen Spartak Trnava (Slowakije) of het Poolse Wisla Krakau, dat uitkomt in de tweede divisie maar de beker van Polen heeft gewonnen.