Patrick Goots doet opvallende vaststelling over het succesverhaal van Westerlo

Naast RSC Anderlecht is ook Westerlo na twee speeldagen nog ongeslagen. Zij wonnen afgelopen weekend met 2-4 op bezoek bij KV Mechelen.

Westerlo blijft het goed doen in de Jupiler Pro League. De ploeg van Timmy Simons heeft zes op zes en scoorde ondertussen al zeven keer. Patrick Goots doet alvast een opvallende vaststelling over die doelpunten.

“Wat mij vooral opvalt, zijn de zeven Westelse goals in twee matchen, gemaakt door zes verschillende doelpuntenmakers. Hierin zit het grote verschil met Antwerp. Scorend vermogen in een elftal is de sleutel”, vertelt hij aan Gazet van Antwerpen.

Goots ziet dan ook mogelijkheden in de twee topwedstrijden tegen Union SG en KAA Gent die eraan komen voor Westerlo. Het worden alleszins twee duels waarin de ploeg kan zien waar ze echt staan.

“Jongens waar Westerlo vorige zomer miljoenen tegenaan smeed, zoals Frigan, bloeien eindelijk open. Timmy Simons wil met zijn team positief voetbal brengen. Als die kansen dan resultaten opleveren, is dat voor hem en voor Westerlo een fijne beloning.”

Al had KV Mechelen de nederlaag ook aan zichzelf te danken, door enorm veel individuele fouten. Dergelijke blunders kunnen ze Achter De Kazerne op dit momenten missen als kiespijn.