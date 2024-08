Arthur Vermeeren trekt dit seizoen naar andere Spaanse club: 'Deal zo goed als rond'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Arthur Vermeeren zou binnenkort zijn koffers kunnen pakken om zich bij een andere Spaanse club aan te sluiten. De Belg staat dicht bij een uitleenbeurt voor een seizoen.

Arthur Vermeeren kwam in januari bij Atlético Madrid van Antwerp en zou de Spaanse hoofdstad al kunnen verlaten om meer speeltijd te krijgen.

De Rode Duivel heeft heel weinig gespeeld onder leiding van Diego Simeone sinds zijn aankomst in Spanje. Hij heeft slechts vijf wedstrijden mogen meedoen.

Gemotiveerd om dit seizoen speeltijd te krijgen in Madrid, had de Belg besloten om zijn voorbereiding eerder te hervatten om zijn vastberadenheid aan zijn coach te tonen. Maar helaas wordt de situatie voor hem ingewikkelder. De Madrileense club staat op het punt Conor Gallagher van Chelsea en Javi Guerra van Valencia te rekruteren. Slecht nieuws voor de inwoner van Lier, want die twee spelen op dezelfde positie als hij.

Een verhuur om ervaring op te doen in de Liga?

Volgens de Spaanse journalist Eduardo Burgos zou Valencia wel eens de volgende club van de jonge Belg kunnen zijn. Er wordt zelfs gewag gemaakt dat de deal zo goed als rond is. Atlético Madrid en Valencia zijn bezig met het afronden van de verhuur van Arthur Vermeeren voor een seizoen. Hij benadrukt dat de verhuur van de Belg de komst van Guerra zou vergemakkelijken.

Echter, het medium La Grada, dat het nieuws van Valencia volgt, blijft voorzichtig en geeft aan dat er nog niets concreets is afgesproken of afgerond.