Dit helpt het povere spel van Anderlecht relativeren: voorsprong kan nog uitgebouwd worden en... "Titel werd met één punt beslist"

Een 6 op 6 en een vrij toegankelijk programma op papier: RSC Anderlecht is - resultaatsgewijs - goed op weg op een moment waarop andere topteams toch wel wat moeite kennen. En wat Brian Riemer ook beweert: het is belangrijk om nu al punten te pakken.

Het is een van de favoriete thema's van Brian Riemer: de verdeling van punten voor de Play-offs. Volgens de coach van Anderlecht haalt dit de interesse weg van de reguliere fase, aangezien clubs "slechts" strijden voor anderhalf punt en niet drie.

Dit is een veelvoorkomend idee in de Pro League: juli en augustus, terwijl de transfermarkt nog in volle gang is en conclusies moeilijk te trekken zijn, zouden niet van groot belang zijn. Wat telt, is om kracht op te bouwen om in maart-april in topvorm te zijn. Zoals Club Brugge bewees.

Het is ondenkbaar dat een team in mindere vorm dan de rest van de top zes de play-offs ingaat, geen problemen zal kennen. Union SG had vorig seizoen een voorsprong waarvan men aannam dat die niet meer in te halen was, maar die in de eerste wedstrijden al smolt als sneeuw voor de zon. En toch is een goeie seizoensstart cruciaal...

Anderlecht heeft een goede gewoonte

Vorig seizoen zorgde de eerste wedstrijd van RSCA voor bezorgdheid: paars-wit werd belachelijk gemaakt in het Dudenpark. Niet alleen qua score (2-0), maar vooral in het spel. Maar daarna heeft Anderlecht zich herpakt: geen nederlaag meer tot de 11e speeldag in de competitie, tegen Standard.

Dit seizoen kan Anderlecht hetzelfde doen. De volgende twee wedstrijden zijn tegen OHL en in Mechelen: een 12 op 12 zou een uitstekende zaak zijn, omdat de concurrentie tijd verliest. Club Brugge heeft slechts één punt, en zal Genk en Antwerp ontmoeten, die zelf nog aan het zoeken zijn. Union heeft een druk schema met twee Europese rondes.

Inderdaad, "drie punten" zijn slechts anderhalf punt waard zodra de puntenverdeling ingaat. "Maar de titel werd vorig seizoen met één punt beslist," herinnert Killian Sardella ons eraan wanneer we met hem praten over de seizoensstart van de club. "Als je deze punten in het begin van het seizoen pakt, des te beter."

Dit helpt ook om het wat magere spel van RSCA te relativeren: ja, Anderlecht kan beter presteren qua inhoud. Maar Anderlecht kan niet beter presteren in resultaten, en op dit punt in de competitie is dat niet het geval voor veel teams in de top. De punten die in augustus worden behaald, kunnen cruciaal blijken te zijn in mei, en dan zal niemand meer weten hoe ze daar zijn gekomen...