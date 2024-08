KAA Gent zal straf uit de hoek moeten komen om goudhaantje te houden, Engelse club opent gesprekken

KAA Gent zijn zomermercato staat vooral in het teken van de vertrekkers tot nu toe. De Buffalo's zagen al verschillende sterkhouders zoals Tissoudali en De Sart hun koffers pakken. En nu zullen ze straf uit de hoek moeten komen om Matias Fernandez-Pardo te kunnen houden.

Tot verbazing van velen viel de 19-jarige aanvaller niet in tijdens de match tegen Dender, die verloren werd met 1-2. Achteraf verklaarde Wouter Vrancken dat hij tijdens de match kwam zeggen dat hij te veel last had aan de hamstrings.

Een serieuze domper voor Vrancken, want Fernandez-Pardo is naast Gudjohnssen de enige die mee in de spits kan spelen. Veel keuze heeft de nieuwe trainer van Gent voorin niet.

Eigenaar Sam Baro kondigde dan ook aan dat er eerst verkocht moet worden vooraleer er gekocht kan worden. Maar Fernandez-Pardo willen ze eigenlijk niet van de hand doen. Er was eerder al een bod van 10 miljoen euro van Lazio voor hem, maar dat werd van de hand gewezen.

Sinds dit weekend werd ook bekend dat Southampton hem met veel interesse volgt en dat er al contact was met de speler zelf. Transferspecialist Nicolo Schira laat nu weten dat de Engelse club de gesprekken opgestart heeft.

Of Gent de belangstelling van een Premier League-club kan afwijzen, is de vraag. Zeker als ook de aanvaller zelf zijn zinnen heeft gezet op een transfer. Het maakt de puzzel voor technisch directeur Arnar Vidarsson er zeker niet makkelijker op.