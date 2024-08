Kompany-mania houdt aan: Duitse tweedeklasser profiteert van aanstelling

De mediagekte is alom tegenwoordig in München sinds de aanstelling van Vincent Kompany. Onze landgenoot werd letterlijk als een filmster ontvangen in Duitsland, en dat hebben ze ook bij Ulm mogen ondervinden.

Binnen tien dagen opent Bayern München zijn seizoen bij de Duitse Tweedeklasser SSV Ulm 1846. De wedstrijd staat in het teken van de eerste ronde van DFB-Pokal en het debuut van Vincent Kompany.

In amper zeven minuten was het stadion van 17.000 plaatsen uitverkocht, zo meldde de club via haar sociale mediakanalen.

Een wedstrijd die geen enkele Ulm supporter wil missen, want een bekerstunt tegen de Recordmeister is altijd mogelijk. Bayern verloor vorig jaar verrassend in de tweede ronde van derdeklasser Saarbrücken, dus de huidige tweedeklasser Ulm is dus zeker niet kansloos.

Voor het eerst in twaalf jaar pakte de Recordmeister geen prijs. Bij Bayern wordt dan ook verwacht dat Kompany meedoet voor de prijzen. Een mogelijke uitschuiver tegen een tweedeklasser is daarom absoluut uit ten boze.

De eerste competitiewedstrijd vindt plaats op 25 augustus. Dan gaan Kompany en co op bezoek bij Wolfsburg.