Recordaankoop op komst? 'KV Mechelen hoopt snel doorbraak te forceren'

Het is al langer geweten dat KV Mechelen Norman Bassette graag definitief wil overnemen. De club hoopt om snel een doorbraak te forceren in de zaak.

KV Mechelen was deze zomer al erg actief op de mercato. De club kon al een heleboel spelers verkopen, maar haalde ook al enkele nieuwe gezichten.

Maar de club is nog niet klaar op de zomermercato, dat is duidelijk. Het is al langer geweten dat ze bij Malinwa Norman Bassette ook nog graag zien komen.

Er was een aankoopoptie van 5 miljoen euro na zijn uitleenbeurt, maar dat was niet mogelijk. KV Mechelen deed al twee keer een bod dat niet werd geaccepteerd door Caen.

Maar nu wordt het ingewikkelder. Die club is nu eigendom van Interconnected Ventures, het bedrijf van Kylian Mbappé. Het is nog niet duidelijk wat de sportieve plannen van de club zijn met de nieuwe eigenaars en of Bassette daarin past.

Volgens Gazet van Antwerpen hoopt KV Mechelen in ieder geval om eerstdaags een doorbraak in het dossier te kunnen forceren. Maar de Kakkers krijgen concurrentie. Volgens de krant toont ook NEC Nijmegen interesse in Bassette. Wordt ongetwijfeld vervolgd...