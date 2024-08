Matchwinnaar Hrosovsky weet wat KRC Genk nu moet doen: "Als we willen winnen zal het moeten"

KRC Genk weet weer wat winnen is. De Limburgers konden voor het eerst dit seizoen de drie punten pakken na de spectaculaire 3-2 overwinning tegen Club Brugge.

KRC Genk heeft geen al te beste resultaten behaald tegen Club in de recente geschiedenis. "Het is altijd moeilijk tegen Club Brugge. Vandaag was het resultaat eindelijk in ons voordeel", vertelde Patrik Hrosovsky na afloop.

Hij werd uiteindlijk matchwinnaar door in minuut 94 de 3-2 op het scorebord te knallen. "De tweede bal kwam tot bij mij en ik wou hem gewoon meteen op de slof nemen. Het was een heel leuk doelpunt."

Is Racing Genk zo stilaan op gang aan het komen? "Het neemt wat tijd in beslag, met het nieuwe systeem ook. Maar als we zo blijven gaan en laten zien waar we op trainen, zijn we in staat om zulke dingen als vandaag te doen."

In de tweede helft werd er plots erg vlot gescoord. "We moesten iets meer risico nemen. Er kwamen nieuwe spelers op het veld die ook goed konden helpen en we creëerden dus meer kansen."

Nu volgen wedstrijden tegen Beerschot en KVC Westerlo. Geen gemakkelijke duels. Kan Genk deze tweede helft meenemen naar de komende wedstrijden? "Als we willen winnen zal het moeten", besluit Hrosovsky.