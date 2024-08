Pro League viert 50-jarig bestaan met een opmerkelijke actie: 'Onvergetelijke herinneringen'

De Pro League bestaat dit jaar 50 jaar en dat willen ze vieren door spelers te eren die de afgelopen jaren hun strepen hebben verdiend in het Belgische voetbal.

In het najaar lanceert de Pro League een eigen Hall of Fame waar supporters zelf op kunnen stemmen wie er thuis hoort.

Samen met de fans en clubs gaat de Pro League dus op zoek naar de 10 grootste voetbaliconen sinds de oprichting van de Pro League in 1974.

De 29 profclubs die momenteel actief zijn in het Belgische voetbal mogen vanaf vandaag elk minstens één kandidaat naar voren schuiven voor de Hall of Fame. Clubs die een of meer landstitels hebben veroverd in de afgelopen 50 jaar, mogen zelfs extra spelers aan de shortlist toevoegen.

“Wie door de fans tot de Hall of Fame wordt gestemd, mag zich voor eeuwig een ‘Pro League Legend’ noemen. De klas van 2024 zal bestaan uit 10 coryfeeën uit het Belgisch voetbal. Nadien voegen we elk jaar nog 2 legendes toe aan de eregalerij,” aldus de Pro League.

Alzheimer Liga

Bij een Hall of Fame horen natuurlijk onvergetelijke herinneringen. Daarom werkt de Pro League samen met Alzheimer Liga Vlaanderen.

De onvergetelijke momenten van 50 jaar Pro League worden terug in leven gebracht met interactieve workshops voor personen met dementie. Dit gebeurt in de zogenaamde Football Memories die ergens dit najaar zal plaatsvinden.

Legends never fade. With or without VAR.



Registreer je nu via https://t.co/gSP6ohVTpL



🟡🔵 pic.twitter.com/9UeVZAsSjz — SK Beveren (@SKBeveren) August 13, 2024